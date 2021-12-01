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    Van'da cam yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

    Van-Gürpınar yolunda kontrolden çıkarak yana devrilen cam yüklü kamyonda 2 kişi yaralandı. Ekiplerce kurtarılan şahıslar hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 01.12.2021 - 12:36
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 12:54
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    Van'da cam yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

    Van-Gürpınar yolunda, şoförünün kimliği öğrenilemeyen 72 DZ 714 plakalı cam yüklü kamyon kontrolden çıktı. Yana devrilen kamyonda bulunan şoför ile yanındaki şahıs yaralandı.

    EKİPLERİN MÜDAHALESİ

    Bölgedekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından yaralılar, kamyondan çıkarılarak ilk müdahaleleri gerçekleşerek Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Öte yandan polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Van da cam yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı #1

    Van da cam yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı #2

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