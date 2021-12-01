Van'da cam yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Van-Gürpınar yolunda kontrolden çıkarak yana devrilen cam yüklü kamyonda 2 kişi yaralandı. Ekiplerce kurtarılan şahıslar hastaneye kaldırıldı.

Van-Gürpınar yolunda, şoförünün kimliği öğrenilemeyen 72 DZ 714 plakalı cam yüklü kamyon kontrolden çıktı. Yana devrilen kamyonda bulunan şoför ile yanındaki şahıs yaralandı.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ

Bölgedekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından yaralılar, kamyondan çıkarılarak ilk müdahaleleri gerçekleşerek Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

















