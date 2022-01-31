Van’da çifte cinayetin zanlısına tutuklama

Kendisini aldattığını öne sürdüğü eşini ve yanındaki adamı silahla vurarak öldüren öğretmen Mehmet Veysi Şengüler tutuklandı.

Van'da yaşayan Veysel Coşkun, geçtiğimiz cumartesi günü İpekyolu ilçesinde aracı içerisinde kulağı kesik halde ölü olarak bulunmuştu.

Aracın yakınlarında yaralı halde bulunan Zeynep Şengüler ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

KADININ KOCASI GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, cinayet şüphelisi olan Zeynep Şengüler'in eşi Mehmet Veysi Şengüler'i, olay yerine yakın yerde ruhsatsız silahıyla yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Emniyetteli işlemleri tamamlanan Mehmet Veysi Şengüler, çıkarıldığı Van Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Adli Tıp Kurumu Van Şube Müdürlüğündeki otopsi işlemleri tamamlanan Veysel Coşkun'un cenazesi Tuşba ilçesinde, Zeynep Şengüler'in cenazesi ise memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi.

CİNAYETİ PLANLADIĞINI İTİRAF ETTİ

Eşi tarafından aldatıldığını düşündüğü için plan yapıp saldırıyı gerçekleştirdiğini söyleyen Mehmet Veysi Şengüler, uzunca bir süredir öldürme planı yaptığını itiraf etmişti.. Şengüler, “Ruhsatsız silah aldım. Eşimin adına sahte sosyal medya hesabı oluşturdum, sonrasında da adamı takip ettim. Veysel Coşkun'u öldürdükten sonra da kulağını kestim.” demişti.