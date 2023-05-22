DHA
Van'ın Başkale ilçesine bağlı Yurttepe Mahallesi Terazin Mezrası'nda çobanlık yapan 22 yaşındaki Selahattin İsaoğlu ile 20 yaşındaki Tacettin Deli, yaylada küçükbaş hayvanları otlatırken aniden yağmur bastırdı.
Sağanak yağışla birlikte sık sık şimşekler çaktı.
Çobanlar, küçükbaş hayvanları korunaklı bir yere götürmeye çalışırken üzerlerine şimşek düşmesiyle yaralandı.
Yaylada bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralandı
Yaralılardan durumu ağır olan Selahattin İsaoğlu, ambulans helikopterle bölgeden alınıp Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan diğer çobanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.