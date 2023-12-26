İHA
Van'ın İpekyolu ilçesinde ekmek almaya giden bir anne, korku dolu anlar yaşadı.
iİlçenin Kevenli TOKİ konutlarında yaşayan ve henüz ismi öğrenilemeyen bir anne, ekmek almaya giderken çocukları eve kilitledi..
Anneleri ekmek almaya giden iki çocuk, oyun oynarken girdikleri banyonun kapısını bir daha açamadı.
Yanına anahtarı almadığı için dışarıda kalan anne, hemen itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla camdan girdikleri evde çocukları banyoda buldu. İtfaiye ekipleri, çocukları kurtararak annelerine teslim etti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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