İHA
Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Kalecik Mahallesi civarında meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon, seyir halinde iken damperin açılması sonucu üst geçitte sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi. Olası bir kazaya sebebiyet verilmemesi için yol trafiğe kapatılarak trafik patika yoldan verildi.
UZUN UĞRAŞLAR SONUCU ÇIKARILDI
Üst geçitte sıkışan kamyon uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. Kamyonun kasasında bulunan topraklar, bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri tarafından temizlendi.
Trafiğin patika yoldan verilmesine rağmen yolda yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu. Toprağın yoldan temizlenmesinin ardından polis ekiplerinin yolu ulaşıma açmasıyla trafik normale döndü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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