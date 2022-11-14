Van’da değişik suçlardan 24 kişi tutuklandı

İl genelinde kamu düzeni için başlatılan çalışmalar sonucu, hırsızlık suçu işleyen ve Kanuna Muhalefetten aranan şahıslardan 24 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü kentte huzurun ve kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla yönelik mücadele için harekete geçildi.

Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, kent çevresinde hırsızlık suçu işleyen ve 6136 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

32 şahıstan 18 kişi tutuklandı

Ekipler aranan 32 şahsın yakalandığını ve 18 kişinin ise tutuklandığını belirterek, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 7-13 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 32 yıl hapis cezası bulunan 32 şahıs yakalanmış, 18 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır." dedi.

Hırsızlık suçuna karışan 10 şahsa yasal işlem yapıldı

İHA'nın haberine göre yapılan açıklamanın devamında ise, "Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen; 960 TL, 200 Amerikan doları ve bir miktar İran riyali, 1 adet bıçak, 1 adet oyun konsolu, 2 adet cep telefonu, 3 adet cüzdan ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçuna karışan 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 6 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır.

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 1 adet tabanca, 14 adet fişek ve 2 adet bıçak ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 10 aranan şahıs yakalanmış, 1 adet telefon, 2 bin 450 TL nakit para, 1 adet kurusıkı tabanca, 63 adet dolu fişek ele geçirilmiştir." dedi.



