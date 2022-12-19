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- Van'da değişik suçlardan yakalanan 20 kişi tutuklandı
Van'da değişik suçlardan yakalanan 20 kişi tutuklandı
- 19.12.2022 - 09:00
- Güncelleme : 19.12.2022 - 09:15
Yurt genelinde, ülke huzurunu bozacak şahıslara yönelik operasyonlar devam ediyor.
Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu çalıntı 3 otomobil ele geçirildi.
Yapılan çalışmalar sonrasında Van Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
"22 şahıs yakalanmış, 10 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır"
İHA'nın haberine göre, açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 12-18 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde toplam 42 yıl hapis cezası bulunan 22 şahıs yakalanmış, 10 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır.
Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen 2 adet otomobil, 1 adet cep telefonu ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçuna karışan 15 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 10 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 2 adet tabanca, 2 adet tüfek ve 4 adet fişek ele geçirilmiştir.
"26 adet fişek ele geçirilmiştir"
Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; 6 aranan şahıs yakalanmış, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve 26 adet fişek ele geçirilmiştir.
Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 18 aranan şahıs yakalanmış, 1 adet çalıntı otomobil ele geçirilmiştir." denildi.