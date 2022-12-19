Van'da değişik suçlardan yakalanan 20 kişi tutuklandı

Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu çalıntı 3 otomobil ele geçirilirken, farklı suçlardan aranan 20 şüpheli tutuklandı.

Yurt genelinde, ülke huzurunu bozacak şahıslara yönelik operasyonlar devam ediyor.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu çalıntı 3 otomobil ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar sonrasında Van Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

"22 şahıs yakalanmış, 10 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır"

İHA'nın haberine göre, açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 12-18 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde toplam 42 yıl hapis cezası bulunan 22 şahıs yakalanmış, 10 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır.

Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen 2 adet otomobil, 1 adet cep telefonu ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçuna karışan 15 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 10 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 2 adet tabanca, 2 adet tüfek ve 4 adet fişek ele geçirilmiştir.





"26 adet fişek ele geçirilmiştir"

Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; 6 aranan şahıs yakalanmış, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve 26 adet fişek ele geçirilmiştir.

Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 18 aranan şahıs yakalanmış, 1 adet çalıntı otomobil ele geçirilmiştir." denildi.