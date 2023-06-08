İHA
Türkiye'de haziran ayıyla birlikte sıcak havalar özelliklerini gösterdi.
Yurdun birçok noktasından sıcak havalarla birlikte yağışlar da etkisini gösteriyor.
Öte yandan onlarca evi ise su bastı.
Yağışların ardından ise Van'ın Özalp ilçesinde, hayrete düşüren bir manzarayla karşılaşıldı.
Özalp ilçesinin Çamurlu Mahallesi’nde akşam saatlerinde dolu etkili oldu.
Köy beyaza büründü
Ceviz büyüklüğünde yağan dolu hayatı durma noktasına getirdi.
Doluya kırsal bölgede yakalanan çiftçiler zor anlar yaşadı. Köyü beyaza bürüyen dolu yağışı ekili alanlara zarar verdi.