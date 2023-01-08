Van'da dur ihtarına uymayan otomobil kaza yaptı: 2 ölü, 6 yaralı

Düzensiz göçmenleri taşıdığı belirlenen bir otomobil, uygulama noktasından kaçarken bariyerlere çarptı. 2 kişinin öldüğü kazayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Van'da düzensiz göçmen hareketliliği yaşandı.

Polis ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktasında, ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayan bir sürücü, kaçmaya başladı.

Bu sırada zırhlı araç ve beton bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken 6 kişi ise yaralandı.

Açıklama yapıldı

Bunun üzerine sosyal medyada oluşan bilgi kirliliği nedeni ile Van Emniyet Müdürlüğünden açıklama geldi.

İHA'nın aktarımına göre; açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında “Kontrol noktasında mülteci taşıyan araca ateş açıldı” şeklinde gerçekleri yansıtmayan iddialar nedeniyle bilgilendirme yapılması ihtiyacı oluştuğu belirtildi.

"Olay esnasında kesinlikle silah kullanılmamıştır"

Açıklamada, “7 Ocak 2023 tarihinde içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir araç ‘Dur’ ihtarına uymayarak Özalp ilçe istikametinden şehir merkezine doğru kaçma girişiminde bulunmuştur. Görevlilerimizin ihtarlarına rağmen durmayan araç Özalp uygulama noktasına geldiğinde ters istikamete girerek önce zırhlı araca sonra beton bariyerlere çarparak kaza yapmıştır. Olay esnasında kesinlikle silah kullanılmamıştır.

3 gözaltı

Kaza yapan araç içerisinde 51 düzensiz göçmen olduğu tespit edilmiş, 2 düzensiz göçmen trafik kazası neticesinde hayatını kaybetmiş, 6 düzensiz göçmen ise yaralanmıştır. Yaralılar, tedavileri yapılmak üzere çevre hastanelere sevk edilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikata başlanılmış, aralarında araç sürücüsünün de olduğu 3 şahıs gözaltına alınmıştır.” denildi.