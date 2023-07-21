Van'da düzensiz göçmenler yer kazılarak yapılan metruk yapıdan çıktı Van'da boş bir arazide yer kazılarak yapılan metruk yapı içerisinde saklanan düzensiz göçmenler ile 3 organizatör düzenlenen operasyonda yakalandı.

İHA

Türkiye'nin dört bir yanında kaçak göçmenlerle mücadele sürüyor.

Güvenlik güçleri hem yasa dışı yollarla ülkeye girenleri tespit ediyor hem de bu organizasyonu yapan kaçakçıları yakalıyor.

Van'da operasyon

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yurda yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin yakalanmasına ve göçmen kaçakçılığı yapan şahısların deşifresine yönelik Edremit ilçesinde operasyon düzenlendi.

Etrafı brandayla çevrili boş arazi çevresinde yerin kazılıp üzerine ağaç kabuklarının örtülmesi suretiyle yapılan metruk yapı içerisinde saklanan düzensiz göçmenler ile göçmenleri sınırdan getiren, yer temin eden ve iaşe sağlayan 3 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Sınır dışı edilecekler

Düzensiz göçmenlerin barındığı metruk yapı yıkılarak kullanılmaz hale getirilirken düzensiz göçmenler İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Açıklamada ayrıca il genelinde yurda yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin ve düzensiz göçmenlerin ülkeye girişlerini organize eden şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.