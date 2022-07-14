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    Van'da evlat nöbetindeki anne: Kandil'in yolunu kapattık

    İstanbul'da 8 yıl önce 17 yaşındayken oğlu Yetiş dağa kaçırılan Saliha Mert, "Başka evlat gitmeyecek buna seviniyorum. Biz onların Kandil yolunu kapatmışız." dedi.
    • 14.07.2022 - 16:45
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    Van'da evlat nöbetindeki anne: Kandil'in yolunu kapattık

    Van'da çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin eylemi 40'ıncı haftada da devam etti.

    Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı.

    HDP binasına kadar yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

    Yüksek sese para cezası

    HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen ailelerin sesini bastırmak için müzik açıldı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, çalınan müzikle ilgili ölçüm yaptı.

    Ölçümlerde müzik sesinin yüksek olduğu belirlenip daha önceki haftalarda olduğu gibi para cezası kesildi.

    "Bayram geldi gitti, hep gözümüz yolda"

    İstanbul'da 8 yıl önce oğlu terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan Saliha Mert gözyaşlarıyla konuşarak, "Yetiş Mert'in annesiyim. 8'inci seneye girdi. Bayram geldi gitti hep gözümüz yolda. Çalan telefona, çalan kapıya koşuyoruz, belki Yetiş'imden bir haber alırım diye. Maalesef 8 senedir sadece ölümünü bana söylemişler. Biz anneler kararlıyız. Benim oğlum 17 yaşındaydı. Benim oğlum dağa gitmiş olabilir başka çocuk gitmesin. Başka yuva yıkılmasın. O yuvaya ateş düşmesin" dedi.

    Van da evlat nöbetindeki anne: Kandil in yolunu kapattık #1

    "Kandil'in yolunu kapattık"

    Mert, "Belki oğlum geri gelmeyebilir ama başka annelerin canı yanmasın. HDP'yi bitirmeden durmayacağız. Başka evlat gitmeyecek ben buna seviniyorum. Biz onların Kandil yolunu kapatmışız. Başka çocuk gitmiyor, başka anneler gözyaşı dökmüyor. Başka gözler yollarda kalmıyor. Benim gözüm ölene kadar yolda kalacak. Yetiş'imi bekleyeceğim" diye konuştu.

    Van da evlat nöbetindeki anne: Kandil in yolunu kapattık #2

    "Hayallerimizi çaldılar"

    DHA'nın haberine göre oğlunun 7 yıl önce kaçırıldığını, üniversitede okuduğunu ve öğretmen olmak istediğini belirten Güllü Ereğli, çocuklarını istediklerini söyleyerek, "Çocuklarımızın Kandil'de ne işi var? 1-2 yıldır nöbet tutuyoruz. Bu milletvekilleri demedi ki bu anneler ne yapıyor, ne istiyor? Çocuklarımızı istiyoruz. Ciğerimizi yaktılar, hayallerimizi çaldılar. Dünyamızı yıktılar. HDP'den ne beklenir? Oğlum gel, devletimize teslim ol" dedi.

    Van da evlat nöbetindeki anne: Kandil in yolunu kapattık #3

    Van da evlat nöbetindeki anne: Kandil in yolunu kapattık #4

    Van da evlat nöbetindeki anne: Kandil in yolunu kapattık #5


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