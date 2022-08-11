7 yıl önce PKK tarafından kaçırılan oğlu için eylem yapan Eyüp Baran, “7 yıldır gitmediğim yer kalmadı ama çocuğumu bulamadım. Çocuğumu istiyorum” dedi.

Van’da evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin eylemi, 42’nci haftasında da devam etti.

Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya gelen aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüdü.

DHA’nın haberine göre; HDP binasına kadar yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı.

Ailelerin sesini müzikle bastırmaya çalıştılar

Aileler, binanın önünde 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. HDP İl Başkanlığı binasından ise ailelerin sesini bastırmak için yüksek sesle müzik açıldı.

Aileler, bu duruma tepki gösterdi.

Van’da evlat nöbetindeki baba: 7 yıldır gitmediğim yer kalmadı VİDEO



“9 yaşındayken, 2011'te yolunu kesip eline patlayıcı verdiler”

Kaçırılan oğlu Abdulalim için eylemde olan Eyüp Baran, şu ifadeleri kullandı:

“Çocuğumun henüz 9 yaşındayken, 2011'te yolunu kesip eline patlayıcı verdiler. Daha sonra 2015'te de evin önünde kaçırdılar. 7 yıldır gitmediğim yer kalmadı ama çocuğumu bulamadım.





“Orası bataklık, orada başaramazsın”

Çocuğumu istiyorum, nasıl götürdülerse aynı şekilde getirsinler. Kandil'e ve daha birçok yere gittim. Hiçbir haber alamadım. Oğlum eğer beni duyuyorsan gel, teslim ol. Orası bataklık, orada başaramazsın. Bütün terör mağduru ailelere de sesleniyorum; gelsinler, eylemimize destek olsunlar.”