Van'da, evlenen çift takısız düğün yaptı

Zübeyde Aldemir ve Deniz Kıyak çifti, düğün merasimlerinde davetlilerden takı takmalarını istemedi.

Van’da düğün sezonunun açılmasıyla birlikte hareketlilik başladı.

Gerçekleşen bir düğünde ise alışılmışın dışında bir manzara gelişti.

Zübeyde Aldemir ve Deniz Kıyak çifti, düğüne davet ettikleri yakınlarından takı takmalarını istemediklerini belirtti.

Düğünde takı töreni es geçildi.

“Takı takmanın insanları ekonomik olarak zorladığını biliyoruz”

İHA’nın haberine göre; altın fiyatlarının yüksekliği ve ekonomik sıkıntı nedeniyle kimsenin rahatsız olmasını istemediklerin belirten çift, “Biz yakınlarımız ve arkadaşlarımızın bizim en mutlu günümüzde yanımızda olmasını ve gönüllerince eğlenmelerini istedik. Bizim için önemli olan da buydu. Düğünlerde takı takmanın insanları ekonomik olarak zorladığını biliyoruz. Biz böyle bir karar vererek kimsenin sıkıntı yaşamasını istemedik. Yakınlarımız ve davetlilerimiz de bu kararımızı taktirle karşıladı.” dedi.