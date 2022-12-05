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- Van’da, farklı suçlardan aranan 23 kişi tutuklandı
Van’da, farklı suçlardan aranan 23 kişi tutuklandı
- 05.12.2022 - 09:26
- Güncelleme : 05.12.2022 - 09:39
Van’da, kamu düzenin sağlanmasına yönelik çalışmalar sürüyor…
İl genelinde, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.
İHA’nın haberine göre; Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çalışmalar neticesinde hakkında arama kararı bulunan 23 kişinin tutuklandığı belirtildi.
Emniyet açıklaması
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 28 Kasım-4 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 79 yıl hapis cezası bulunan 27 şahıs yakalanmış, 21 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen 1 adet motosiklet, 2 adet kamyon lastiği, 2 adet matkap, 1 adet şarjlı matkap, 1 adet spiral makinesi, 1 adet boru kaynak makinesi ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçuna karışan 11 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 2 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 2 adet tabanca, 14 adet fişek ve 1 adet kılıç ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda 7 aranan şahıs yakalanmıştır.”
Van’da, farklı suçlardan aranan 23 kişi tutuklandı VİDEO