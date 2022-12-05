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    Van’da, farklı suçlardan aranan 23 kişi tutuklandı

    Kamu düzeninin sağlanması kapsamında suç ve suçlularla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalarda, farklı suçlardan aranan 23 kişi tutuklandı.
    • 05.12.2022 - 09:26
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 09:39
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    Van’da, farklı suçlardan aranan 23 kişi tutuklandı

    Van’da, kamu düzenin sağlanmasına yönelik çalışmalar sürüyor…

    İl genelinde, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

    İHA’nın haberine göre; Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çalışmalar neticesinde hakkında arama kararı bulunan 23 kişinin tutuklandığı belirtildi.

    Emniyet açıklaması

    Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 28 Kasım-4 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 79 yıl hapis cezası bulunan 27 şahıs yakalanmış, 21 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen 1 adet motosiklet, 2 adet kamyon lastiği, 2 adet matkap, 1 adet şarjlı matkap, 1 adet spiral makinesi, 1 adet boru kaynak makinesi ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçuna karışan 11 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 2 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 2 adet tabanca, 14 adet fişek ve 1 adet kılıç ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda 7 aranan şahıs yakalanmıştır.”

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