Van'da Farsça bilen elamana talep arttı

Van’da esnaflat, İranlı turistlere daha iyi hizmet verebilmek için Farsça öğrenmeye ve bu dili bilen eleman istihdam etmeye başladı.

Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nı kullanarak kente gelen İranlı turistler, Van'ın ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Ülkelerindeki resmi tatil günlerini Van'da geçiren İranlı turistler, gündüzleri alışveriş yapıyor, akşamları ise kaldıkları otellerde eğleniyor.

Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan son 7 ayda 220 binin üzerinde turist giriş yaparken, kentteki oteller ise tamamen doldu.

İranlı turistler ile daha iyi iletişim kurabilmek için esnaf Farsça öğrenmeye bu dili bilen eleman istihdam etmeye başladı.

​Belediye, Ticaret Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından açılan 5 ayrı kursta son 2 yılda 780 kişiye Farsça eğitim verildi.

"Son 7 ayda yaklaşık 220 bin İran vatandaşı geldi"

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, İranlı turistlerin kent ekonomisine büyük katkı sağladığını söyleyerek, "Son 7 ayda yaklaşık 220 bin İran vatandaşının Kapıköy Sınır Kapısı'ndan şehrimize giriş yaptığını biliyoruz. Bu sevindirici bir rakam. Özellikle 2 yıllık pandemi döneminden sonra böylesi bir nicel düzeye ulaşmamız kent açısından oldukça sevindirici. Sadece kente değil, bölgesel bir etki oluşturduğunu da biliyoruz. Gelen turistler Çatak ilçemizde bir rafting etkinliği yaptı. Diğer ilçelerde farklı etkinliklerle İranlıların artık kenti içselleştirdiklerini, sadece kentsel, bölgesel değil, aynı zamanda ülke ekonomisine de ciddi katkı sunduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz.

"Kapıköy'ün 24 saat açık olmasını istiyoruz"

Kapıköy'ün 24 saat açık olmasını istiyoruz. Biliyorsunuz İran, ekonomik bütünlük açısından kredi kartı kullanan bir ülke değil. İran vatandaşları bizim şehrimizdeki alışverişlerini kredi kartlarıyla yapmıyorlar. Nakit alışveriş yapıyorlar ve büyük kısmını burada temin ettikleri döviz yoluyla gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla bizim nakit alışverişleri rakamsal olarak belirlememiz mümkün değil. Ama ortalama bir İranlının minimum 500 dolar alışveriş yaptığını söylememiz mümkün" diye konuştu.

"Bugün artık birçok işletme Farsça bilen eleman istihdam etmeye başladı"

İranlı turistlerin gelişiyle açılan Farsça kurslarda esnafın artık Farsça öğrendiğini anlatan Takva, şu ifadeleri kullandı:

"Gelen insanların burada doğru ve etkin bir iletişim kurabilmesi için bizim bunları yapmamız gerekiyordu. 2020 yılında Van Ticaret Sanayi Odası olarak 2 tane kurs açtık. Özellikle günübirlik ticaretini gerçekleştiren tacirlerimizin kasiyerlerine ve insan kaynakları bölümüne bu anlamda kurs düzenledik. Memnuniyetle şunu ifade etmeliyim ki; bugün artık birçok işletme Farsça bilen eleman istihdam etmeye başladılar. Hatta bazı İranlılar artık burada part-time hizmet vermeye başladı. Çünkü biz Batı Azerbaycan Eyaleti'ne komşuyuz. Biliyorsunuz burada yaşayan İranlılar, büyük ölçüde Azeri kökenli ve bizimle aşağı yukarı aynı dili konuşuyorlar. Bir iletişim sorunu yok. Ama İran'ın doğusu ve güneyinde yaşayan İranlıların özellikle Türkçe bilmemeleri, bu anlamda bir sıkıntı yaratabilir. Fakat bunu da yavaş yavaş artık aşıyoruz. Bu biraz arz talep meselesi. Eğer böyle bir talep oluşursa biz TSO olarak Farsça kurslar açmaya sürdürürüz."





"Fahiş fiyat politikasından feragat etmemiz lazım"



Kentteki otellerin doluluk oranının yüzde yüz seviyesinde olduğunu da anlatan Takva, şöyle devam etti:

"Bizim toplamda turizm belgeli yatak sayımız 7 bin 500 civarında. Bununla birlikte belediye belgeli işletmeler var. Bir de bizim suit, apart dediğimiz henüz kayıt altına girmemiş yatak potansiyelimiz var. Van'da maksimum gecelik konaklama potansiyelinin 15 bin olduğunu düşünüyorum. Van şehri artık İran turizmi açısından bölgesel ve ulusal bir etkiye sahip. Bunu güçlendirmemiz lazım. İnsanların bu konudaki hassasiyetini üst düzeye taşımamız lazım. Özellikle fiyat politikası ve hizmet standardı bakımından daha iyi bir noktaya gelmemiz lazım. Biz sürekli bu çağrımızı yeniliyoruz. Gelen İran vatandaşlarıyla artık birlikte yaşamanın koşullarını ve onlara en iyi şekilde konukseverlikle hizmet etmenin kurallarını da belirlememiz gerekiyor. Biz bunun için sıklıkla çağrılar yapıyoruz. Tacir ve esnafımızdan da ricamız, bu insanların hem komşumuz hem misafirimiz olduğunu asla unutmamalıyız. Fahiş fiyat politikasından feragat etmemiz lazım. Sadece İranlılar için değil, yerel halk için de bu geçerli. Biz bir model yaratabiliriz. Van bu anlamda bir başarı hikayesi belki yazabilir. Bu belki Türkiye'deki diğer turizm kentleri için de bir model olabilir."





"Gelen bütün İranlılara kendi dilleri ile hitap ettiğimiz zaman onlar da çok memnun oluyorlar"



Otel sahibi Yunus Yüksel ise açılan kurslar sayesinde Farsça öğrendiğini belirterek, "İranlıların Van'ı tercih etmeleri büyük bir nimettir. Van şehrinde alışverişini yapıp, burada konakladıkları için İran vatandaşlarına teşekkür ediyoruz. Halkımız Farsça öğrendi. Çok kolay ve güzel bir dil. Gelen bütün İranlılara kendi dilleri ile hitap ettiğimiz zaman onlar da çok memnun oluyorlar, yabancılık çekmiyorlar. Bu yüzden gelen bütün İranlılar, bizim Van halkının misafirperverliği ile Farsça konuşmaları ile daha çok Van'ı tercih ediyorlar" dedi.

İHA'nın aktardığına göre Van'daki otellerde çalışan İranlılar ise ülkelerinden gelen vatandaşlarla Farsça konuşunca mutlu olduklarını, ayrıca oteldeki çalışanlara da Farsça öğrettiklerini söyledi.