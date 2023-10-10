Van'da fünyeyle patlatılan torbadan turşu bidonu ve kışlık sebze çıktı Van'da kaldırım kenarına unutulan şüpheli torba polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan torbada turşu bidonu ve kışlık sebze olduğu görüldü.

İHA Van'ın İpekyolu ilçesi Dabbaoğlu Parkı Sıhke Caddesi'nde kaldırım kenarına unutulan şüpheli torbayı gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri önce caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak çevre güvenliği aldı. Turşu bidonu ve kışlık sebze çıktı. Daha sonra olay yerine çağrılan bomba imha ekipleri şüpheli torbayı fünye ile kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen şüpheli torbanın içinden turşu bidonu ve kışlık sebze çıktı. Polis kapatılan caddeyi tekrar araç ve yaya trafiğine açtı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)