Ekiplerin, düzensiz göç ve göçmen kaçakçıları ile mücadelesi sürüyor.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlar başarı ile sonuçlanıyor.
Ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışan göçmenlere yardım ve yatalık eden göçmen kaçakçıları ise tek tek yakalanıyor.
Son olarak operasyonun adresi Van oldu.
Eş zamanlı baskın düzenlendi
Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.
10 şüpheli gözaltına alındı
Ekiplerin yaptığı baskında, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
7 şahıs tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi ise serbest bırakıldı.
2 araca el konuldu
Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen 2 araca da el konuldu.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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