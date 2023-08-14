İHA
Emniyet güçlerinin yasa dışı göçle mücadelesi sürüyor.
Son olarak Van'da son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Emniyet bilgilendirdi
Konuyla ilgili Van Emniyet Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik 6-13 Ağustos tarihleri arasında 2 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1 kişi serbest bırakıldı." denildi.