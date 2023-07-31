Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklu Kentte güvenlik güçlerince bir haftada 5 ayrı düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si tutuklandı.

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DHA

Yurt genelinde kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar sürüyor.

Güvenlik güçleri bir yandan huzur ve asayişi sağlamak adına yasa dışı geçişi engelliyor, bir yandan da göçmen kaçakçılığına geçit vermiyor.

Bu kapsamda yeni bir operasyon Van'da düzenlendi.

1 haftada 5 ayrı operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Göçmen kaçakçılarına yönelik 24- 30 Temmuz tarihleri arasında 5 ayrı operasyon düzenledi.

2 tutuklu

Operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 4'ü serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanıldığı belirtilen 1 araca da el konuldu.