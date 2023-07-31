DHA
Yurt genelinde kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar sürüyor.
Güvenlik güçleri bir yandan huzur ve asayişi sağlamak adına yasa dışı geçişi engelliyor, bir yandan da göçmen kaçakçılığına geçit vermiyor.
Bu kapsamda yeni bir operasyon Van'da düzenlendi.
1 haftada 5 ayrı operasyon
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Göçmen kaçakçılarına yönelik 24- 30 Temmuz tarihleri arasında 5 ayrı operasyon düzenledi.
2 tutuklu
Operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 4'ü serbest bırakıldı.
Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanıldığı belirtilen 1 araca da el konuldu.