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- Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzenlenen 3 ayrı operasyonda, 4 organizatör gözaltına alındı.
- DHA
- 21.02.2022 - 09:22
- Güncelleme : 21.02.2022 - 09:43
Van’da, göçmen kaçakçılarına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, son 1 haftada belirlenen adreslere 3 ayrı operasyon düzenledi.
Göçmen ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 organizatör, yakalanıp gözaltına alındı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
2 ARACA EL KONULDU
Ayrıca göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 araca da el kondu.