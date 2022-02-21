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    Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

    Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzenlenen 3 ayrı operasyonda, 4 organizatör gözaltına alındı.
    • DHA
    • 21.02.2022 - 09:22
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 09:43
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    Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

    Van’da, göçmen kaçakçılarına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

    İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, son 1 haftada belirlenen adreslere 3 ayrı operasyon düzenledi.

    Göçmen ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 organizatör, yakalanıp gözaltına alındı.

    2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    2 ARACA EL KONULDU

    Ayrıca göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 araca da el kondu.

    Van da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı #1


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