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- Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 7 kişi tutuklandı
Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 7 kişi tutuklandı
Göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Polis operasyon sırasında sahte oturma izinleri ve pasaportlar da ele geçirdi.
- DHA
- 21.03.2022 - 09:05
Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik 14-20 Mart tarihleri arasında 3 ayrı operasyon düzenledi.
Eş zamanlı baskınlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.
7 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI
Polisin aramasında ayrıca sahte oturma izinleri ve pasaportlar da ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.