Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 7 kişi tutuklandı

Göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Polis operasyon sırasında sahte oturma izinleri ve pasaportlar da ele geçirdi.

Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik 14-20 Mart tarihleri arasında 3 ayrı operasyon düzenledi.

Eş zamanlı baskınlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

7 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Polisin aramasında ayrıca sahte oturma izinleri ve pasaportlar da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.