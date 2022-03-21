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    Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 7 kişi tutuklandı

    Göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Polis operasyon sırasında sahte oturma izinleri ve pasaportlar da ele geçirdi.
    • DHA
    • 21.03.2022 - 09:05
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    Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 7 kişi tutuklandı

    Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik 14-20 Mart tarihleri arasında 3 ayrı operasyon düzenledi.

    Eş zamanlı baskınlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

    7 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

    Polisin aramasında ayrıca sahte oturma izinleri ve pasaportlar da ele geçirildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Van da göçmen kaçakçılığı yapan 7 kişi tutuklandı #1

    Van da göçmen kaçakçılığı yapan 7 kişi tutuklandı #2


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