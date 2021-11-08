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    Van'da göçmen kaçakçılığına 9 gözaltı

    Polis ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, organizatörlük yapan 9 kişi yakalandı.
    • DHA
    • 08.11.2021 - 09:02
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 09:40
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    Van'da göçmen kaçakçılığına 9 gözaltı

    Van İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti' yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    1-7 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, organizatörlerin kullandıkları ev ve otellere operasyon düzenlendi.

    9 GÖÇMEN KAÇAKCISI YAKALANDI

    5 ayrı operasyonda, 1'i yabancı uyruklu 9 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

    312 BİN LİRA CEZA

    Ev, otel sahipleri ile organizatörlere 312 bin 82 TL idari para cezası uygulandı.

    Van da göçmen kaçakçılığına 9 gözaltı #1

    Van da göçmen kaçakçılığına 9 gözaltı #2

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