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- Van'da göçmen kaçakçılığına 9 gözaltı
Van'da göçmen kaçakçılığına 9 gözaltı
Polis ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, organizatörlük yapan 9 kişi yakalandı.
- DHA
- 08.11.2021 - 09:02
- Güncelleme : 08.11.2021 - 09:40
Van İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti' yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
1-7 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, organizatörlerin kullandıkları ev ve otellere operasyon düzenlendi.
9 GÖÇMEN KAÇAKCISI YAKALANDI
5 ayrı operasyonda, 1'i yabancı uyruklu 9 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.
312 BİN LİRA CEZA
Ev, otel sahipleri ile organizatörlere 312 bin 82 TL idari para cezası uygulandı.