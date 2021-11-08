Van'da göçmen kaçakçılığına 9 gözaltı

Polis ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, organizatörlük yapan 9 kişi yakalandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti' yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

1-7 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, organizatörlerin kullandıkları ev ve otellere operasyon düzenlendi.

9 GÖÇMEN KAÇAKCISI YAKALANDI

5 ayrı operasyonda, 1'i yabancı uyruklu 9 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

312 BİN LİRA CEZA

Ev, otel sahipleri ile organizatörlere 312 bin 82 TL idari para cezası uygulandı.