Van'da göçmen kaçakçısı 18 organizatöre ceza kesildi

Düzenlenen ani operasyonlarda 3’ü yabancı 18 organizatör yakalandı. Organizatörlere 85 bin 104 lira ceza uygulandı.

Van’da polis ekipleri, göçmen kaçakçılarına göz açtırmıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

3'Ü YABANCI 18 ORGANİZATÖR

Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 22-28 Kasım 2021 tarihleri arasında 8 planlı ve ani operasyon yapılmıştır. Yapılan operasyonlarda 3’ü yabancı 18 organizatör şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır.

85 BİN 104 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 85 bin 104 TL idari para cezası uygulanmıştır.” denildi.

Van’da 18 organizatör hakkında işlem yapıldı ViDEO



