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- Van'da gümrük kaçakçıları yakalandı
Van'da gümrük kaçakçıları yakalandı
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 9 bin kaçak cep telefonu ve 4 bin kozmetik ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
- İHA
- 01.11.2021 - 09:21
- Güncelleme : 01.11.2021 - 11:29
Van polisi, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatarak şüphelileri deşifre etti.
ÇOK SAYIDA KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ
Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 - 31 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlediği operasyon ile gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 9 adet cep telefonu ve 4 bin 397 adet kozmetik ürün ele geçirdi.
2 GÖZALTI
Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Diğer şüphelilere yönelik çalışmalar devam ediyor.