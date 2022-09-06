Van'da güvenlik güçleri, 13 göçmeni yakaladı

Polis ekipleri, belirlenen eve baskın düzenledi. Operasyon sonucu birçok göçmen yakalanırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Van’da düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonun adresi, merkez İpekyolu ilçesi oldu.

Hacıbekir Mahallesi'ndeki tek katlı bir evin kömürlüğünde düzensiz göçmenlerin varlığı tespit edildi.

13 göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve özel harekat polisi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kadın ve çocuklardan oluşan toplam 13 düzensiz göçmen yakalandı.

3 şüpheli gözaltına alındı

İHA'nın haberine göre, düzensiz göçmenler, işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürülürken, 3 şüpheli şahıs ise gözaltına alınarak emniyete sevk edildi.

Van’da kömürlükte 13 göçmen yakalandı ViDEO