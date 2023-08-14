Van’da hafif ticari araç, tıra çarptı

DHA
Yine aşırı hız, yine dikkatsizlik sonucu yitip giden canlar…
Kahreden kaza, Van’ın Gevaş ilçesinde oldu.
Arkadan çarptı: 3 ölü
Sabah saatlerinde Van-Bitlis kara yolu Kuskunkıran Tüneli yakınlarında seyir halinde olan Fetih Can Akkal'ın kullandığı 33 VSM 07 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Yılmaz idaresindeki 26 E 1881 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada araçtaki Keziban Akkal, Zilfiyet Çetin ve Ömer Çetin hayatını kaybetti.
3 de yaralı var
Sürücü Akkal, Nisanur Çetin ve Sena Zeynep Çetin de kazadan yaralı kurtuldu.
Katliam gibi kazaya şahit olanlar, durumu hemen 112’ye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Soruşturuluyor
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, hastanelere kaldırıldı.
Feci kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.