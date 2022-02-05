Euro
15.54
0.10%
Dolar
13.56
-0.06%
Altın
788.50
0.08%
Borsa
1944
-0.72%
Bitcoin
557.244
9.52%
BTXN Coin
33.01
1.56%
Bitexen
1ºC
İstanbul
Açık 1 C

    Van'da hastane refakatçilerinin eşyalarını çalan hırsız suçüstü yakalandı

    Hastanede refakatçilerin cep telefonları ve cüzdanlarını çalan şahıs, kurulan özel ekip tarafından yakalandı.
    • İHA
    • 05.02.2022 - 04:59
    • Güncelleme : 05.02.2022 - 05:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van'da hastane refakatçilerinin eşyalarını çalan hırsız suçüstü yakalandı

    Edremit Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bekleme salonlarında ve mescitlerde hasta refakatçilerine ait cep telefonları ve cüzdanların çalınması üzerine Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

    ÖZEL EKİPLE SUÇÜSTÜ YAKALANDI

    Hastanenin güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu hırsızlık olaylarının faili tespit edildi. Şüpheli, kurulan özel ekip tarafından yapılan fiziki takip sırasında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı.

    Van'da hastane refakatçilerinin eşyalarını çalan hırsız suçüstü yakalandı - VİDEO

    SABIKASI KABARIK ZANLI TUTUKLANDI

    14 ayrı dosyadan aranma kaydı, 7 bin 500 TL adli para cezası ve 2 ayrı suçun firari şüphelisi olduğu anlaşılan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

    Van da hastane refakatçilerinin eşyalarını çalan hırsız suçüstü yakalandı #1


    Görüş Bildir