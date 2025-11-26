Van'da hava ambulansı, 11 yaşındaki çocuk için kaldırıldı

- Van'da PAN tanısı konulan 11 yaşındaki çocuk, ileri tedavi için Ankara'ya nakledildi.
- Sağlık ekipleri çocuğu ambulansla Van Havalimanı'na getirdi.
- Çocuk, uçak ambulansla Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Van’da PAN (Poliarteritis Nodoza) tanısı konulan ve entübe durumda bulunan 11 yaşındaki M.Ö., ileri tetkik ve tedavi amacıyla Ankara’ya nakledildi.
Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından hazırlıkları yapılan hasta, ambulansla Van Ferit Melen Havalimanı’na getirildi.
UÇAK AMBULANS İLE ANKARA'YA SEVK EDİLDİ
SAHOM koordinasyonunda gerçekleştirilen sevk sırasında uçak ambulans saat 17.00’de Van Havalimanı’na iniş yaptı. M.Ö., Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’ne güvenli bir şekilde nakledildi.