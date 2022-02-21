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    Van'da hırsızlık operasyonu: 22 tutuklama

    Emniyet ekiplerince hırsızlık yapan ve 36 yıl hapis cezasıyla aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan 35 kişiden, 22'si tutuklandı.
    • İHA
    • 21.02.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 09:47
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    Van'da hırsızlık operasyonu: 22 tutuklama

    Van Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında ‘hırsızlık’ yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    "36 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞ 36 KİŞİDEN 35'İ YAKALANIP, 22'Sİ TUTUKLANMIŞTIR"

    Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 14-20 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 36 yıl hapis cezası almış ve çeşitli suçlardan aranması olan 35 şahıs yakalanmış ve 22 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır.

    "HIRSIZLIK SUÇLARINA KARIŞAN 14 ŞAHSA YASAL İŞLEM YAPILDI"

    Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet cep telefonu, 4 adet büyük tüp ele geçirilerek sahiplerine teslim edilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 14 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında ise 1 adet kaleşnikof, 1 adet kaleşnikof şarjörü, 30 adet kaleşnikof mermisi, 2 adet silah, 1 adet şarjör, 10 adet mermi ve 3 adet bıçak ele geçirilmiştir." denildi.

    Van da hırsızlık operasyonu: 22 tutuklama #1

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