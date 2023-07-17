Van’da husumetlilerin kavgasında silahlar konuştu Husumetliler arasında geçen hafta bir düğünde taş ve sopalı kavga çıktı. Dün yeniden karşı karşıya gelen husumetliler bu kez silahlarına sarıldı. Kavgada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Uzun zamandır devam eden husumet, bir gencin hayatını aldı... Van’ın Erciş ilçesine bağlı Tepedam Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki grup, geçen hafta düğünde karşı karşıya geldi. Gruplar arasındaki tartışma taş ve sopalı kavgaya dönüştü. Taş ve sopadan, silaha döndüler Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, taraflar arasında husumet oluştu. Geçen hafta taş ve sopalı kavgaya karışanlar, dün yine karşılaştı. 17 yaşındaki genç öldü Tekrar çıkan tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine kurşunların isabet ettiği 17 yaşındaki Vedat D. yaşamını yitirdi. 19 kişi de kavga sırasında yaralandı. 19 yaralı tedavi altında İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ve jandarma teyakkuzda Kavganın yaşandığı mahallede polis ve jandarma ise geniş güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.