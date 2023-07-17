Van’da husumetlilerin kavgasında silahlar konuştu

Uzun zamandır devam eden husumet, bir gencin hayatını aldı...
Van’ın Erciş ilçesine bağlı Tepedam Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki grup, geçen hafta düğünde karşı karşıya geldi.
Gruplar arasındaki tartışma taş ve sopalı kavgaya dönüştü.
Taş ve sopadan, silaha döndüler
Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, taraflar arasında husumet oluştu.
Geçen hafta taş ve sopalı kavgaya karışanlar, dün yine karşılaştı.
17 yaşındaki genç öldü
Tekrar çıkan tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine kurşunların isabet ettiği 17 yaşındaki Vedat D. yaşamını yitirdi.
19 kişi de kavga sırasında yaralandı.
19 yaralı tedavi altında
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis ve jandarma teyakkuzda
Kavganın yaşandığı mahallede polis ve jandarma ise geniş güvenlik önlemi alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.