Van'da iki aile arasındaki kan davası barışla sonuçlandı

Husumetli aileler, düzenlenen törende el sıkıştı. Törende yapılan açıklamada, birlik ve beraberliğin altı çizildi.

Van'da 2 yıldır aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı.

Erciş'e bağlı Çetintaş Mahallesi'nde Keleş ve Baran aileleri arasında çıkan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından başlayan husumet, devlet büyükleri ve ilçenin ileri gelenlerinin girişimleri sonucu barışla sonuçlandırıldı.

EL SIKIŞTILAR

Mahallede düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından her iki ailenin fertleri el sıkışarak barıştı.

Törene katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Bilmez, güzel bir olaya şahitlik etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

"BU İŞİ BOZMAYA ÇALIŞANLARA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Aileler arasındaki husumetin kötü bir olaya dönüştüğünü, kendilerine düşenin de bunu sulh yoluyla sonuçlandırmak olduğunu belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Tatsız bir olay yaşanmış, bunu büyütmeye çalışanlar da olmuştur. Ama bunlara fırsat vermeyeceğiz. Dinimiz emrediyor ki, bir toplumda insanları iyiliğe yöneltip kötülükten alıkoyanlar olursa o topluluğa bereket yağar. Eğer o toplum bundan yoksun kalırsa, bela ve musibet yağar. İşte bu hayır işinde de birçok kişinin emeği oldu.

Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bugünden sonra birbirimizi affediyoruz. Birbirinize söz verdiniz. Söz vermek Müslümanlık ve insanlığımızın gereğidir. Bu işi bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğiz."



AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas'ın da barışın önemine dikkat çektiği konuşmasının ardından barış töreni sona erdi.

Törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam ve aile fertleri katıldı.