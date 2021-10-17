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    Van'da iki araç çarpıştı: 4 yaralı

    Sürücüleri henüz belirlenemeyen iki aracın karşı karşıya gelerek çarpışmasıyla oluşan kazada 4 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 17.10.2021 - 09:25
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    Van'da iki araç çarpıştı: 4 yaralı

    Dün akşam saatlerinde Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Tüneli mevkisinde trafik kazası meydana geldi.

    Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 65 AK 521 plakalı transit minibüs ile 65 AAR 169 plakalı otomobilin çarpışması sonucu her iki araçta bulunan kişiler yaralandı.

    4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralanan Ö.A., M.D., N.D. ve A.D. isimli şahıslar ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Van da iki araç çarpıştı: 4 yaralı #1

    Van da iki araç çarpıştı: 4 yaralı #2

    Van da iki araç çarpıştı: 4 yaralı #3

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