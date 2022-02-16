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- Van'da iş yeri alev alev yandı
Van'da iş yeri alev alev yandı
- İHA
- 16.02.2022 - 09:02
- Güncelleme : 16.02.2022 - 09:15
Van’ın Tuşba ilçesi Erciş yolu üzerinde bulunan Zafer Yurtsever’e ait inşaat malzemesi satan bir iş yerinde yangın çıktı.
Alevlere teslim olan binada yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 acil ihbar hattına bildirdi.
İNŞAAT MALZEMELERİ SATILAN İŞ YERİ ALEVLER İÇİNDE YANDI
Kısa süre içerisinde olay yerine gelen İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri, yangına ilk müdahaleyi yaptı.
Van'da iş yeri alev alev yandı
10 İTFAİYE VE 26 PERSONELLE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Dükkân içerisinde bulunan elektrik kabloları ve boya gibi birçok inşaat malzemesinden kaynaklı büyüyen yangına müdahale için İpekyolu ve Edremit itfaiye amirliği ekipleri ile VASKİ su tankerleri yönlendirildi.
Yaklaşık 10 araç ve 26 personel ile müdahale edilen yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından yan tarafında bulunan iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın çıkan iş yerinde soğutma çalışmalarının sürdüğü olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.