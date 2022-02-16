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Van'da iş yeri alev alev yandı

Van'da iş yeri alev alev yandı

İnşaat malzemeleri satılan bir iş yerinde yangın, 10 itfaiye ve 26 personelle yapılan müdahale sonucu 2 saatte kontrol altına alındı.