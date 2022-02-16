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    Van'da iş yeri alev alev yandı

    İnşaat malzemeleri satılan bir iş yerinde yangın, 10 itfaiye ve 26 personelle yapılan müdahale sonucu 2 saatte kontrol altına alındı.
    • İHA
    • 16.02.2022 - 09:02
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 09:15
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    Van'da iş yeri alev alev yandı

    Van’ın Tuşba ilçesi Erciş yolu üzerinde bulunan Zafer Yurtsever’e ait inşaat malzemesi satan bir iş yerinde yangın çıktı.

    Alevlere teslim olan binada yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 acil ihbar hattına bildirdi.

    İNŞAAT MALZEMELERİ SATILAN İŞ YERİ ALEVLER İÇİNDE YANDI

    Kısa süre içerisinde olay yerine gelen İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri, yangına ilk müdahaleyi yaptı.

    Van'da iş yeri alev alev yandı

    10 İTFAİYE VE 26 PERSONELLE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

    Dükkân içerisinde bulunan elektrik kabloları ve boya gibi birçok inşaat malzemesinden kaynaklı büyüyen yangına müdahale için İpekyolu ve Edremit itfaiye amirliği ekipleri ile VASKİ su tankerleri yönlendirildi.

    Yaklaşık 10 araç ve 26 personel ile müdahale edilen yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından yan tarafında bulunan iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

    Yangın çıkan iş yerinde soğutma çalışmalarının sürdüğü olayla ilgili  soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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