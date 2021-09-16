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    Van’da iş yerinde çıkan yangında vatandaşlar seferber oldu: 3 yaralı

    Bir binanın zemin katındaki iş yerinde yangın çıktı. Apartman olay nedeni ile boşaltılırken, yangın 7 saatte söndürüldü.
    • İHA
    • 16.09.2021 - 09:12
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 09:47
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    Van’da iş yerinde çıkan yangında vatandaşlar seferber oldu: 3 yaralı

    Van'ın İpekyolu ilçesinde öğle saatlerinde 6 katlı binanın en alt katında bulunan bir iş yerinde, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

    Esnaf ve vatandaşların seferberliği ile yangın önlenmeye çalışılarak içeride bulunan eşyalar dışarı taşınmaya başlandı.

    Yapılan ihbar üzerinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almaya çalıştı.

    CAN KAYBI YAŞANMADI

    Saatlerce devam eden yangında can kaybı yaşanmazken, ikisi çocuk olmak üzere 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

    Van’da iş yerinde çıkan yangına vatandaşlar seferber oldu: 3 yaralı ViDEO

    Van’da iş yerinde çıkan yangında vatandaşlar seferber oldu: 3 yaralı #1

    YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMASI 7 SAAT SÜRDÜ

    Yaralanan çocuklar ambulans ekiplerinin olay yerinde müdahalesinin ardından Van Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, yangını söndürme çalışması yaklaşık 7 saat sürdü.

    Van’da iş yerinde çıkan yangında vatandaşlar seferber oldu: 3 yaralı #2

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yangının devam ettiği olay yeri ve çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, henüz nedeni bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Van’da iş yerinde çıkan yangında vatandaşlar seferber oldu: 3 yaralı #3

    Van’da iş yerinde çıkan yangında vatandaşlar seferber oldu: 3 yaralı #4

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    Van’da iş yerinde çıkan yangında vatandaşlar seferber oldu: 3 yaralı #8

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