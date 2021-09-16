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- Van’da iş yerinde çıkan yangında vatandaşlar seferber oldu: 3 yaralı
Van’da iş yerinde çıkan yangında vatandaşlar seferber oldu: 3 yaralı
- İHA
- 16.09.2021 - 09:12
- Güncelleme : 16.09.2021 - 09:47
Van'ın İpekyolu ilçesinde öğle saatlerinde 6 katlı binanın en alt katında bulunan bir iş yerinde, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Esnaf ve vatandaşların seferberliği ile yangın önlenmeye çalışılarak içeride bulunan eşyalar dışarı taşınmaya başlandı.
Yapılan ihbar üzerinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almaya çalıştı.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Saatlerce devam eden yangında can kaybı yaşanmazken, ikisi çocuk olmak üzere 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Van’da iş yerinde çıkan yangına vatandaşlar seferber oldu: 3 yaralı ViDEO
YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMASI 7 SAAT SÜRDÜ
Yaralanan çocuklar ambulans ekiplerinin olay yerinde müdahalesinin ardından Van Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, yangını söndürme çalışması yaklaşık 7 saat sürdü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yangının devam ettiği olay yeri ve çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, henüz nedeni bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.