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    Van'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 8 yaralı

    Çatak ilçesinde ot biçmeye giden işçileri taşıyan minibüs, takla atarak devrildi. Kazada 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar Van'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
    • 13.07.2022 - 17:15
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    Van'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 8 yaralı

    Van'ın Çatak ilçesi Elmacı Mahallesi yakınlarında kaza meydana geldi.

    Ot biçmeye giden işçileri taşıyan Medeni T., yönetimindeki 06 AR 2874 plakalı minibüs, takla atarak devrildi.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    2 kişi hayatını kaybetti

    Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin olay yerine geldiği kazada Eyüp Tüci ve Ömer Tutal hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

    DHA'nın haberine göre, yaralılar ambulanslarla Van'daki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Van da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 8 yaralı #1

    Van da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 8 yaralı #2

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