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    Van'da istismar hükümlüsü yakalandı

    'Sarkıntılık yapmak suretiyle 'çocuğun cinsel istismarı'ndan hakkında kesinleşmiş 25 yıl 4 ay hapis cezası olan firari hükümlü, saklandığı adreste yakalandı.
    • 30.08.2022 - 13:33
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 13:34
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    Van'da istismar hükümlüsü yakalandı

    Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    Bu kapsamda, hakkında 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan kesinleşmiş 25 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlünün, saklandığı belirlendi.

    Tespit edilen adrese baskın yapan ekipler, hükümlüyü yakaladı.

    Tutuklandı

    DHA’nın haberine göre emniyetteki işlemlerin ardından hükümlü adliyeye sevk edildi.

    Mahkemede kendini savunan hükümlü, verilen kararın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Van da istismar hükümlüsü yakalandı #1


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