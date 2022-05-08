Petrol
113.22
2.09%
Euro
15.77
0.40%
Dolar
14.94
0.54%
Altın
905.21
0.95%
Borsa
2459
-0.31%
Bitcoin
531.089
-2.58%
BTXN Coin
15.20
1.33%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C

    Van'da kaçak avlanan 1 ton inci kefali ele geçirildi

    Jandarmanın durdurduğu araçta çuvallar içinde 1 ton inci kefali ele geçirilirken, kaçak balık avlayan sürücüye 11 bin TL ceza uygulandı, aracı ise 15 gün trafikten menedildi.
    • 08.05.2022 - 09:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van'da kaçak avlanan 1 ton inci kefali ele geçirildi

    Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri, 5 Nisan- 15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve avlanması yasak olan inci kefalini korumak için denetimlerini sürdürüyor.

    Bu kapsamda; Muradiye jandarma ekiplerince ilçenin Köşk Mahallesi'ndeki yol kontrollerinde şüphe üzerine durdurulan kamyonette arama yapıldı.

    1 ton ölü inci kefali bulundu

    DHA'nın haberine göre; Arama yapılan araçta, çuvallar dolusu 1 ton ölü inci kefali, ele geçirildi.

    11 bin TL ceza kesildi

    Balıklar, imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, kaçak balık avlayan sürücüye de 11 bin TL idari para cezası uygulandı, aracı ise 15 gün trafikten menedildi.

    Van da kaçak avlanan 1 ton inci kefali ele geçirildi #1

    Van da kaçak avlanan 1 ton inci kefali ele geçirildi #2

    Van da kaçak avlanan 1 ton inci kefali ele geçirildi #3


    İlginizi Çekebilir

    İzmir’de 60 göçmene para cezası
    3. Sayfa

    İzmir’de 60 göçmene para cezası

    Altcoinlerdeki alım fırsatını sakın kaçırmayın!
    BtcPrime

    Altcoinlerdeki alım fırsatını sakın kaçırmayın!

    Muğla'da Zeus Lepsynos Tapınağı orjinal görünümüne kavuşturulacak
    İç Haber

    Muğla'da Zeus Lepsynos Tapınağı orjinal görünümüne kavuşturulacak

    Görüş Bildir