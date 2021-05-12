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    Van'da kaçak avlanan 530 kilo inci kefali ele geçirildi

    Ekiplerin yaptıkları denetimlerde kaçak avlanan 400 kilosu ölü, 130 kilosu canlı inci kefali ele geçirilirken, 4 serpme ve 1 uzatma ağa da en konuldu.
    • DHA
    • 12.05.2021 - 13:44
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    Van'da kaçak avlanan 530 kilo inci kefali ele geçirildi

    Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan-15 Temmuz arasında üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için denetimler aralıksız sürüyor.

    Bu kapsamda, Tarım Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Erciş ve Edremit Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Çelebibağ Karakol Komutanlığı, Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlıkları, Erciş, Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri Erciş'in Çelebibağ, Zilan ve  Muradiye'nin Bendimahi Çaylarında denetimler yaptı.

    530 KİLO İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ

    Yapılan denetimlerde kaçak avlanan 400 kilosu ölü, 130 kilo canlı inci kefali ele geçirilirken,  4 serpme ve 1 uzatma ağa da en konuldu.

    AV YASAĞINA UYMADIKLARI İÇİN CEZA YAZILDI

    Canlı balıklar suya bırakılırken, ölü balıklar İlçe Tarım Müdürlükleri ekiplerince imha edildi. Av yasağına uymayan iki kişiye ise 3 bin 708 TL ceza uygulandı.

    Van da kaçak avlanan 530 kilo inci kefali ele geçirildi #1

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