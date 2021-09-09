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- Van'da kaçak göçmen tanıyan minibüs kaza yaptı
Van'da kaçak göçmen tanıyan minibüs kaza yaptı
Gevaş ilçesinde içerisinde 40 göçmenin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
- AA
- 09.09.2021 - 09:52
- Güncelleme : 09.09.2021 - 10:17
Van-Bitlis karayolunun Dokuzağaç Mahallesi yakınlarında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
9 GÖÇMEN YARALANDI
Kazada, araçta bulunan göçmenlerden 9'u yaralandı. Olay yerine sevk edilen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Araçtaki yara almadan kurtulan 31 göçmen de sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.