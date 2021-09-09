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    Van'da kaçak göçmen tanıyan minibüs kaza yaptı

    Gevaş ilçesinde içerisinde 40 göçmenin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
    • AA
    • 09.09.2021 - 09:52
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 10:17
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    Van'da kaçak göçmen tanıyan minibüs kaza yaptı

    Van-Bitlis karayolunun Dokuzağaç Mahallesi yakınlarında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

    9 GÖÇMEN YARALANDI

    Kazada, araçta bulunan göçmenlerden 9'u yaralandı. Olay yerine sevk edilen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

    Araçtaki yara almadan kurtulan 31 göçmen de sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

    Van da kaçak göçmen tanıyan minibüs kaza yaptı #1

    Van da kaçak göçmen tanıyan minibüs kaza yaptı #2

    Van da kaçak göçmen tanıyan minibüs kaza yaptı #3

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