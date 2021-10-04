Van’da, kaçak göçmenleri alıkoyan 3 İranlı tutuklandı

İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi’nde 10 kaçak göçmeni alıkoyan 3 İranlı, tutuklandı.

Van’da, yurda yasa dışı yollar ile giriş yapan ve göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Van Valiliği, İpekyolu ilçesinde 10 kaçak göçmeni alıkoyan 3 İranlının tutuklandığını açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, konuya ilişkin ihbarın 2 Ekim 2021 günü saat 23.00 sıralarında, Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ne geldiği ifade edildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Kaçak göçmenlerin Şerefiye Mahallesi Santral 3. Sokak üzerinde bulunan bir ikamette İranlı şahıslar tarafından zorla tutulduğunun tespit edilmesinin ardından, operasyon düzenlendiği bildirildi.

KAÇAK GÖÇMENLERİN TELEFONLARINI VE PARALARINI GASBETTİLER

Açıklamaya şu ifadeler ile devam edildi:

“Operasyon yapılan ikamet içinde 3 İranlı göçmen kaçakçısı ve 10 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Düzensiz göçmenlerin tercüman vasıtası ile alınan ifadelerinde, İranlı şahısların belirtilen ikamette kendilerini zor kullanarak tuttuklarını, üzerlerindeki telefon ve paraları kesici alet göstermek suretiyle aldıklarını beyan etmişlerdir. Yakalanan Ş.V., R.A. ve M.G.K. isimli 3 şüpheli şahsa savcılık talimatı ile ‘Yağma ve Göçmen Kaçakçılığı’ suçlarından işlem yapılmış. 3 şüpheli şahıs, 3 Ekim 2021 günü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır.”