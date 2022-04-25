Van'da kaçak göçmenlerin mesken belirlediği binalarda yıkım

Sınırdan kaçak geçerek Van'daki metruk binalarda kalan göçmenlerin saklanmaması için yıkım çalışması başlatıldı.

Yurt genelinde güvenlik güçlerinin kaçak göçle mücadelesi sürüyor.

İran üzerinden Türkiye'ye gelen kaçak göçmenlere yönelik Van'da çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İran sınırından geçerek, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren göçmenlerin barındığı metruk ev olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

2 metruk bina yıkıldı

Polis ve belediye ekipleri, Edremit ilçesine bağlı Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde belirlenen 2 metruk eve geldi. Evler, Edremit Belediyesi'ne ait iş makinesiyle yıkıldı. Evlerin enkazı ise kepçe ile kamyonlara yüklenip, il dışına taşındı.





























