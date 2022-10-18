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    Van'da kaçak kazıya 3 gözaltı

    Van'da jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan 3 kişi yakalanıp, gözaltına alındı.
    • 18.10.2022 - 18:45
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    Van'da kaçak kazıya 3 gözaltı

    Van'ın Çaldıran ilçesinde ruhsatsız kazı yapıldığı bilgisinin alınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ortaklaşa operasyon düzenledi.

    Operasyonda 3 kişi yakalandı.

    Serbest bırakıldılar

    Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, şarjör ve 8 mermi, 1 dedektör, 1 dürbün, 2 bıçak, 2 çekiç ve 1 levye ele geçirildi.

    DHA'nın aktardığına göre şüpheliler, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

    Van da kaçak kazıya 3 gözaltı #1


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