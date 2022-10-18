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Van'da kaçak kazıya 3 gözaltı
Van'da jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan 3 kişi yakalanıp, gözaltına alındı.
- 18.10.2022 - 18:45
Van'ın Çaldıran ilçesinde ruhsatsız kazı yapıldığı bilgisinin alınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ortaklaşa operasyon düzenledi.
Operasyonda 3 kişi yakalandı.
Serbest bırakıldılar
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, şarjör ve 8 mermi, 1 dedektör, 1 dürbün, 2 bıçak, 2 çekiç ve 1 levye ele geçirildi.
DHA'nın aktardığına göre şüpheliler, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.