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- Van'da kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı
Van'da kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı
Van polisi, yurda kaçak yollarla getirilen 7 bin 632 paket kaçak sigara ve 90 adet güvercin ele geçirirken, olayla ilgili 1 kişiyi de gözaltına aldı.
- İHA
- 29.03.2021 - 09:20
- Güncelleme : 29.03.2021 - 09:44
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, alınan bir ihbar üzerine İran sınırında bulunan Esenyamaç Mahallesi’ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
KAÇAK SİGARA VE GÜVERCİN ELE GEÇİRİLDİ
A.D. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucu yurda kaçak yollarla getirildiği belirtilen 7 bin 632 paket kaçak sigara ve 90 adet güvercin bulundu. Jandarma ekipleri kaçak sigara ve güvercinlere el koyarken, A.D. isimli şahıs ise gözaltına alındı.
El konulan kaçak sigaralar imha edilirken, güvercinler ise Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.