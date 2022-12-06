Van'da kalp masajıyla hayata döndürülen Hilal hastanede hayatını kaybetti

Okulda arkadaşlarıyla teneffüse çıkan 14 yaşındaki Hilal, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Doktorların 40 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürdüğü küçük kız, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki lise öğrencisi Hilal Rojda Demir, dün teneffüste aniden fenalaştı.

Okulun koridorunda arkadaşlarıyla yürürken yere yığılan Demir için okula sağlık ekipleri sevk edildi.

40 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürüldü

Burada yapılan kontrollerde, Hilal'in kalbinin durduğu belirlendi. Ardından ambulansla ilçedeki hastaneye götürüldü.

Küçük kız, doktorların 40 dakika boyunca yaptığı kalp masajıyla tekrar hayata döndürüldü.

Ambulans helikopter sevk edildi

Ardından doktorlar, yetkililerden ambulans helikopter talebinde bulundu.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, kısa sürede ilçeye geldi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Hava ambulansı, Hilal'i alıp, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. Hastanede tedaviye alınan öğrenci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Demir Ailesi'nin 4 çocuğundan 2'ncisi olan Hilal Rojda'nın cenazesi, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

İHA'nın aktarımına göre; Rojda, bugün toprağa verilecek.