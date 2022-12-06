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    Van'da kalp masajıyla hayata döndürülen Hilal hastanede hayatını kaybetti

    Okulda arkadaşlarıyla teneffüse çıkan 14 yaşındaki Hilal, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Doktorların 40 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürdüğü küçük kız, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
    • 06.12.2022 - 12:24
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 12:29
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    Van'da kalp masajıyla hayata döndürülen Hilal hastanede hayatını kaybetti

    Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki lise öğrencisi Hilal Rojda Demir, dün teneffüste aniden fenalaştı.

    Okulun koridorunda arkadaşlarıyla yürürken yere yığılan Demir için okula sağlık ekipleri sevk edildi.

    40 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürüldü

    Burada yapılan kontrollerde, Hilal'in kalbinin durduğu belirlendi. Ardından ambulansla ilçedeki hastaneye götürüldü.

    Küçük kız, doktorların 40 dakika boyunca yaptığı kalp masajıyla tekrar hayata döndürüldü.

    Van da kalp masajıyla hayata döndürülen Hilal hastanede hayatını kaybetti #1

    Ambulans helikopter sevk edildi

    Ardından doktorlar, yetkililerden ambulans helikopter talebinde bulundu.

    Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, kısa sürede ilçeye geldi.

    Van da kalp masajıyla hayata döndürülen Hilal hastanede hayatını kaybetti #2

    Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Hava ambulansı, Hilal'i alıp, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. Hastanede tedaviye alınan öğrenci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

    Demir Ailesi'nin 4 çocuğundan 2'ncisi olan Hilal Rojda'nın cenazesi, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

    İHA'nın aktarımına göre; Rojda, bugün toprağa verilecek.

    Van da kalp masajıyla hayata döndürülen Hilal hastanede hayatını kaybetti #3


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