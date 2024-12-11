İHA

Van'ın Edremit ilçesinde Van Gölü Sahil Yolu'nda akşam saatlerinde meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen plakalı öğrenilemeyen kapalı kasa hafif ticari kamyonet kaldırma çarparak Van Gölü'ne uçtu.

2 YARALI

Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Öznur Kaya
Editor