Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Van’da, 1018 mezraya ulaşım kapandı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1,5 metre, aştı.

Van’da, dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı, tipi ile birlikte hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığı, kırsal mahallelerde 50, yüksek kesimlerde ise yer yer 1,5 metreyi aştı. 1018 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Van-Hakkari ile Van-Bitlis kara yolu trafiğe kapatıldı. Yollarda mahsur kalan 100'ün üzerinde sürücü ise Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde de eğitime bugün için ara verildi.

300 ARAÇ VE 650 PERSONEL ÇALIŞMA BAŞLATTI

1018 mahalle ile mezranın yolunun ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 300 araç ve 650 personel ile çalışma başlattı. Ekiplerin karla mücadelesi drone ile görüntülendi.

Van’da kar yağışı, 1018 mezranın yolunu kapattı VİDEO

“AÇTIĞIMIZ YOLLAR FIRTINAYLA YENİDEN KAPANIYOR”

Gürpınar Şantiye Şefi Abdullah Belek, tüm olumsuzluklara rağmen yolları açık tutmak için yoğun çalışma yaptıklarını belirterek, “Büyükşehir Belediyesi olarak Gürpınar ilçesi Tutmaç Grup Yolu'nda gece saatlerinde karla mücadele çalışması yürütüyoruz. Kar yağışı, bölgede yaklaşık bir haftadır etkisini gösteriyor. Biz de mahalle yollarımızı açık tutmak için geceli gündüzlü çalışıyoruz. Şu anda bizi en çok etkileyen durum; soğuk hava ve tipi. Çünkü açtığımız yollar, yeniden fırtına nedeniyle kapanabiliyor. Ama tüm olumsuzluklara rağmen yollarımızı açık tutmak için var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.