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    Van’da karın altında 4 kilo esrar bulundu

    Başkale ilçesinde ekipler tarafından yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında poşet içerisinde, kar altında gizlenmiş 4 kilo 506 gram toz esrar bulundu.
    • İHA
    • 16.03.2021 - 10:02
    • Güncelleme : 16.03.2021 - 10:14
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    Van’da karın altında 4 kilo esrar bulundu

    Van’da uyuşturucu madde üretimi ve dağıtımının engellenmesine yönelik ekiplerin mücadelesi devam ediyor.

    Başkale ilçesinde Türkiye-İran sınır hattında güvenliği sağlayan 6. Hudut Tugay Komutanlığı birlikleri, arazi arama ve tarama çalışmaları gerçekleştirdi.

    KAR İÇİNE GİZLENMİŞ UYUŞTURUCU BULUNDU

    Ekipler, Sarısu mevkisinde kar altına gizlenmiş poşet içerisinde uyuşturucu madde olduğunu fark etti.

    İncelemelerin ardından bölgeye jandarma ekipleri gönderildi.

    KİME AİT OLDUĞU BULUNAMADI

    İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, poşet içerisindeki maddenin 4 kilo 506 gram toz esrar olduğunu belirlerken, maddenin kim ya da kimlere ait olduğu tespit edilemedi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Van’da karın altında 4 kilo esrar bulundu #1

    Van’da karın altında 4 kilo esrar bulundu #2

    Van’da karın altında 4 kilo esrar bulundu #3

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