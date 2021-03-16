Van’da karın altında 4 kilo esrar bulundu

Başkale ilçesinde ekipler tarafından yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında poşet içerisinde, kar altında gizlenmiş 4 kilo 506 gram toz esrar bulundu.

Van’da uyuşturucu madde üretimi ve dağıtımının engellenmesine yönelik ekiplerin mücadelesi devam ediyor.

Başkale ilçesinde Türkiye-İran sınır hattında güvenliği sağlayan 6. Hudut Tugay Komutanlığı birlikleri, arazi arama ve tarama çalışmaları gerçekleştirdi.

KAR İÇİNE GİZLENMİŞ UYUŞTURUCU BULUNDU

Ekipler, Sarısu mevkisinde kar altına gizlenmiş poşet içerisinde uyuşturucu madde olduğunu fark etti.

İncelemelerin ardından bölgeye jandarma ekipleri gönderildi.

KİME AİT OLDUĞU BULUNAMADI

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, poşet içerisindeki maddenin 4 kilo 506 gram toz esrar olduğunu belirlerken, maddenin kim ya da kimlere ait olduğu tespit edilemedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.