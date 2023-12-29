Van'da karla mücadele sürüyor: Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı Bahçesaray yolu dün akşam saatlerinde ulaşıma açılırken, araç geçişlerine çığ analiz ekibinin raporuna göre izin verileceği bildirildi.

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İHA

Van'da kar yağışı etkisini sürdürürken, ekipler ise yol çalışmalarına devam ediyor.

Yoğun kar yağışından dolayı ise ekipler, vatandaşların zarar görmemesi için yeni bir önlem aldı.

Bahçesaray kara yolu, Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 22 Aralık 2023 günü yoğun kar yağışı ve fırtınadan dolayı çığ düşmesi riskine karşı ulaşıma kapatıldı.

Yol açıldı, araç geçişlerine izin verilmiyor

Kar yağışı ile birlikte bölgede irili ufaklı birçok çığ düştü. Kar yağışının durması, tipinin hafiflemesiyle Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı 111. Şube Şefliği Görentaş Şantiyesi Şefliği ekipleri, 8 iş makinesi ve 15 personelle yol açma çalışmalarına başladı.

Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye düştüğü bölgede sürdürülen çalışmalarla dün 16.30 sularında yol açılırken, araç geçişlerine izin verilmedi.

AFAD'ın bölgede yapacağı incelemenin ardından yolun araç trafiğine açılıp açılmayacağı belirlenecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)