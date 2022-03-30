Van'da kayak yapan İtalyan ekibin 4 üyesi çığ altında kaldı

12 kişilik gruptaki arkadaşları tarafından çığ altından kurtarılan dağcılardan birinin ayağı kırıldı. Dağcı, jandarma helikopteriyle bölgeden alındı, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi.

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında dağda kayak yapan 12 kişilik İtalyan ekibin 4 üyesinin çığ altında kaldığı, arkadaşları tarafından kurtarılan dağcılardan birinin ayağının kırıldığı bildirildi.

Vali Mehmet Emin Bilmez, yabancı uyruklu kayakçılardan oluşan grubun, havaların ısınmasıyla çığ riskinin yaşandığı Gürpınar'ın dağlık bölgesinde kayak yaptığını belirtti.

“OLAY YERİNE HELİKOPTER GÖNDERDİK”

Söz konusu ekipte yer alan İtalyan kayakçının ayağının kırıldığını kaydeden Bilmez, “Bölge, sürekli çığ tehlikesinin yaşandığı bir yer. Bu ekip orada kayak yapıyormuş. İtalyan vatandaşı kayakçı, ayağını kırmış. Bilgi üzerine olay yerine helikopter gönderdik. Olayda ayağı kırılan İtalyan kayakçı, jandarma helikopteriyle bölgeden alındı.” bilgisini verdi.

Van'da kayak yaparken çığ altında kalan İtalyan ekip kurtarıldı VİDEO



YARALI DAĞCI JANDARMA HELİKOPTERİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın bildirilmesinin ardından Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına bağlı helikopterle bölgeye yönlendirilen AFAD ve UMKE ekipleri, yaralanan 61 yaşındaki dağcı Paola Favero'yu olay yerinden alarak Jandarma Helikopter Filo Komutanlığına getirdi.

Burada bekleyen sağlık ekiplerince müdahale edilen yaralı dağcı, ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

“ŞU ANDA HER ŞEY KONTROL ALTINDA”

AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, gazetecilere, 112 Acil Servis'e yapılan “Gürpınar ilçesinde çığ düştüğü” ihbarı üzerine çalışma başlattıklarını söyledi.

Helikopterle 4 AFAD ve 3 UMKE personelini bölgeye gönderdiklerini anlatan Körpeş, şu bilgileri verdi:

“Kırkgeçit bölgesinde Bağrıyanık Mahallesi'nden 12 turist ve bir Türk rehberin bölgeye gittiğini, 4'ünün üzerine çığ düştüğü ihbarını aldık. Çığ altında kalanların üzerinde takip cihazı olduğu için müdahale edilmiş ve kurtarılmış. Bununla ilgili bir kazazede de yaralanma söz konusu. Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı helikopteriyle arkadaşlarımız bölgeye giderek aldı ve hastaneye sevki sağlandı. Diğer 12 kişilik grubun en yakın mahalleye intikalleri sağlanıyor. Herhangi bir problem yok. Şu anda her şey kontrol altında.”

ZİRVE TIRMANIŞI DÖNÜŞÜ ÇIĞ DÜŞTÜ

Eşiyle çığ altında kalan ve yara almadan kurtulan İtalyan dağcı Patrızlo Vıvıanı, arkadaşlarıyla 3 bin 684 rakımlı Başet Dağı'na zirve tırmanışı yaptıklarını anlattı.

Zirve tırmanışından inişten kısa süre sonra bölgedeki bir kar parçasının koptuğunu, eşi ile kar altında kaldığını belirten Vıvıanı, arkadaşları tarafından kısa süre içinde çıkarıldıklarını aktardı.