Van'da kaybolan Rojin'den haber yok Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş için arama çalışmaları devam ediyor.

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DHA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta dışarı çıktı.

Rojin Kabaiş geri dönmeyince, 28 Eylül Cumartesi günü saat 12.00 sıralarında arkadaşları tarafından polise haber verildi.

Polisin araştırmasında Kabaiş'in, 27 Eylül'de saat 18.30'da Van Gölü sahiline çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının ise olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.

ROJİN'E AİT EŞYALAR BULUNDU

28 Eylül'de Kabaiş'in arkadaşlarının Van Gölü sahilinde yaptığı aramada Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu; telefon incelenmek üzere polis ekiplerine teslim edildi.

ANNESİNE SU VE KEK ALACAĞINI SÖYLEDİ

Telefonla konuştuğu annesine ise markete su ve kek almaya gideceğini söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri 4'üncü günde de çalışmalarını sürdürüyor.

Van Gölü sahilinde Çevik Kuvvet polisleri, polis atlı birlikleri, göl üzerinde ise jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri tekne ve botlarla arama çalışması yapıyor. Aramalarda jandarmaya ait su üstü radar cihazı da kullanılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)